عبد الكريم أحمد



قضت محكمة التمييز في قضية المتهمين بحرق منزل ومركبة المستشار سلطان بورسلي وحيازة مخدرات وسلاح أمس بالحبس 11 سنة للمتهم الأول و4 سنوات للمتهم الثاني مع الشغل والنفاذ، وتأييد براءة الشيخ حمد جابر المبارك من تهم تتعلق بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على تهديد المستشار وحرق مركبته.



وقضت المحكمة بإلغاء عقوبة الحبس 4 سنوات للمتهم الأول عن تهمة حيازة مواد مؤثرة عقليا بقصد الاتجار واكتفت بتأييد حبسه 4 سنوات عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي و3 سنوات عن تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص و4 سنوات عن تهمة الحرق العمد، كما أيدت عقوبة الحبس 4 سنوات للمتهم الثاني عن تهمة الحرق العمد.



وقال المحامي سعد اللميع إن المحكمة أيدت براءة موكله الشيخ حمد جابر المبارك بعدما قدم للمحكمة أدلة على عدم علاقته بالواقعة، مؤكدا احترامه وموكله لرجال القضاء ورفضهما المساس بهم.



وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما أسندت النيابة العامة إليهم تهم الحرق العمد وحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وأسلحة من دون ترخيص.