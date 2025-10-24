عبدالله قنيص



أحبط رجال مباحث الصالحية محاولة النصب على سيدة مسحوبة جنسيتها بمبلغ 180 ألف دينار، وذلك بعد ضبط المتهم قبل مغادرته البلاد متجها إلى دولة مجاورة عبر منفذ النويصيب. هذا، وقام المتهم عقب ضبطه بالتواصل مع شقيقه الذي يحوز توكيلا منه لإتمام إجراءات نقل تبعية المنزل الذي اشترته السيدة ودفعت كامل المبلغ المتفق عليه.



وبحسب مصدر أمني، فإن سيدة تقدمت إلى مخفر شرطة الصالحية، مشيرة إلى انها اشترت منزلا في الوفرة السكنية من مواطن بمبلغ 180 ألف دينار، مشيرة إلى انها توجهت مع المدعى عليه إلى بنك التسليف وسددت 70 ألف دينار كمبلغ مستحق وتحصلت على شهادة أوصاف، ومن ثم قامت بتسليمه شيكا بـ 110 آلاف دينار وقام بصرفه، وبعد ذلك لم يعد يرد عليها ولم يستكمل إجراءات التحويل.



وأضاف المصدر: تواصل رجال المباحث مع المتهم، ولدى الطلب منه الحضور ماطل فتم إدراج اسمه على قوائم غير المصرح لهم بالسفر، وفي اليوم ذاته، تلقى رجال المباحث إخطارا من منفذ النويصيب بأن المتهم كان بصدد السفر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث حيث أجروا تحقيقا معه الذي أقر بأنه كان بصدد الهرب إلى خارج البلاد دون أن يحول ملكية البيت، هذا، وتم توجيه تهم النصب والاحتيال إلى المتهم وإطلاق سراحه على ذمة القضية مع استمرار منع سفره.