منصور السلطان



تمكن رجال إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية، ممثلة في مباحث الجليب، من ضبط عصابة ثلاثية من جنسية عربية مكونة من حدثين وبالغ، حيث أقروا بارتكاب 3 جرائم سلب لوافدين في منطقة الجليب.



وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء»، أنه بعد تزايد قضايا السلب بالقوة ضد الوافدين الآسيويين في الجليب، كثف رجال المباحث عمليات الدوريات الجوالة، وبعد ورود معلومات سرية تفيد بأن هناك عصابة مكونة من 3 وافدين يقومون بعمليات السلب والسرقة في مناطق محافظة الفروانية، تم رصدهم خلال 24 ساعة وعمل كمين لهم وضبطهم بالجرم المشهود وهم يقومون بعملية سلب بالقوة.



وخلال التحقيق معهم اعترفوا بأنهم يقومون بمتابعة ضحاياهم ومن ثم إيقافهم في الطرقات الضيقة او في الساحات ويقومون بضربهم وسلب ما لديهم من مبالغ نقدية وهواتف، وعليه تمت إحالتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة.