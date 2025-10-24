مبارك التنيب



أقر مواطن يعمل مديرا في إحدى الجهات الحكومية، بأنه تسلم مبلغ 5400 دينار من مواطنة قيمة سيارة اشترتها، لكن ظروفه المادية تعثرت فلم يستطع إتمام عملية البيع أو إعادة ما تسلمه، وأنه في الوقت الحالي لا يملك المبلغ حتى يسدده للمدعية، وعليه تم اتهامه بالنصب والاحتيال.



وفي التفاصيل، قال مصدر ان مواطنة تقدمت ببلاغ إلى مخفر شرطة الشعب قالت فيه إنها أعجبت بمركبة معروضة للبيع على وسائل التواصل فتواصلت مع البائع وعاينت المركبة، وبعدما تعرفت على شخصية البائع وانه يعمل مديرا قامت بإرسال قيمة المركبة من خلال رابط بنكي أرسله المدير لها، وانتظرت لتسلم المركبة لكن البائع لم يفعل ولم يقم برد المبلغ، وعليه قامت بالتواصل الهاتفي معه، ووعدها بإتمام نقل المركبة ، لكنها فوجئت بأنه قام بحظرها على الهاتف وعلى الواتساب أيضا وقدم كل المعلومات عنه.



وأضاف المصدر: تمت إحالة القضية إلى مباحث حولي ليتم استدعاء المدعى عليه، والذي بمواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أقر بالفعل بأنه قام بالاتفاق مع الشاكيه على بيع وشراء سيارة نوع انفنيتي وأنها قامت بدفع المبلغ المتفق عليه عبر رابط بنكي لكنها هي من قامت بحظره في برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب.



ومضى المصدر بالقول: إزاء أقوال المتهم تلك تم الاتصال بالمواطنة لمواجهتها بأقوال المتهم حيث قدمت إلى المخفر ومن ثم تم إجراء مواجهة مع المدعى عليه فتعرفت عليه، وبعد المواجهة تلك اعترف الشخص بالواقعة وبأنه هو من حظرها وأنه حاليا لا يملك المبلغ الذي أرسلته الشاكية ولم يستطع التنازل عن المركبة.