

اختتمت أعمال الدورة الـ22 لمجموعة التوجيه الكويتية ـ البريطانية المشتركة التي عقدت برئاسة نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد، والوكيل البرلماني لشؤون الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة هيميش فولكنر، حيث أكد الجانبان الكويتي والبريطاني خلال أعمال هذه الدورة على التزامهما بمواصلة العمل على توثيق وتعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات تعاون جديدة للدفع بالشراكة التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وأوسع.



هذا، وقد وقع الجانبان في ختام أعمال هذه الدورة على خطة عمل مجموعة التوجيه المشتركة الكويتية ـ البريطانية، وعلى مذكرة تفاهم في المجال الصحي، ومذكرة تفاهم أخرى بشأن المسح الهيدروغرافي.



كما التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الوكيل البرلماني لشؤون الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، هيميش فولكنر وذلك على هامش أعمال الدورة الـ22 لمجموعة التوجيه الكويتية ـ البريطانية المشتركة، والتي تنعقد أعمالها في العاصمة البريطانية لندن.



وقد تم خلال اللقاء استعراض مسيرة الشراكة الإستراتيجية والصداقة التاريخية التي تجمع بين دولة الكويت والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. كما تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



والتقى السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الوكيل الدائم لوزارة الخارجية والكومونولث والتنمية في المملكة المتحدة، السير أوليفر روبنز.



وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة الكويت والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كم التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد البارونة جينيفر تشابمان، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية وأفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ22 لمجموعة التوجيه الكويتية ـ البريطانية المشتركة، والتي تعقد أعمالها في العاصمة البريطانية لندن. هذا، وقد تم خلال اللقاء مناقشة الشراكة القائمة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة في مجالي العمل الإنساني والتنمية الدولية، وسبل تعزيزهما لدعم ومساعدة المجتمعات المنكوبة والمتضررة في المنطقة، كما تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.