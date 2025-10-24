

أعلنت إدارة العلاقات العامة عن الحملة التفتيشية الخامسة للفرق الرقابية في إدارات النظافة في نطاق المحافظات الست على إشغالات الطرق واستغلال المساحة ورصد المخالفات.



وأوضحت أن الفريق الرقابي لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة مبارك الكبير قامت بتنفيذ الحملة الميدانية الخامسة للكشف على مخالفات استغلال المساحة واتخاذ كافة الإجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام بلوائح ونظم البلدية.



وأكدت قيام الفريق بتنفيذ حملة ميدانية أسفرت عن تحرير 8 مخالفات إشغالات طرق عبارة عن استغلال مساحة أمام المحل من دون ترخيص، وتوجيه إنذارين في منطقة غرب أبوفطيرة الحرفية.