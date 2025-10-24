أكد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وذلك من خلال حرص الحكومة على استمرار تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وفق ما هو مخطط لها.



سموه ترأس الاجتماع الـ 32 للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد وأكد ترحيب الكويت الدائم بتعزيز التعاون مع الدول التي تربطها بها علاقات إستراتيجية



رئيس الوزراء: تنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية القطاعات الواعدة



ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اجتماع اللجنة الوزارية رقم 32 لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.



وجدد سمو رئيس مجلس الوزراء ترحيب الكويت الدائم بتعزيز أوجه التعاون مع الدول التي تربطها بها علاقات استراتيجية لدفع عجلة المشاريع التنموية الكبرى بما فيها جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فتح آفاق أوسع من الشراكات الداعمة للخطط التنموية في البلاد ودعم مساعي التكامل الاستثماري والاقتصادي والتجاري والصناعي، كما أشار سموه إلى الزيارة الرسمية المرتقبة لنائب رئيس جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له إلى البلاد مطلع الشهر المقبل لإجراء مباحثات ومشاورات عالية المستوى مع القيادة السياسية العليا الكويتية، حيث ستتركز على بحث مسار العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وتعزيز التنسيق والتعاون والتشاور بينهما على مختلف الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بمستجدات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين لتحقيق وإنجاز مشاريع تنموية كبرى مشتركة ستصب في تعزيز علاقات الصداقة المتميزة المبنية على الاحترام المتبادل والثقة القوية بين قيادتي وحكومتي البلدين وستدفع بعلاقاتهما في مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب.



وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تعزيز الجهود الرامية لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وذلك من خلال حرص الحكومة على استمرار تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وفق ما هو مخطط لها.



ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء لجنة المتابعة الوزارية بالاستمرار في تدعيم الجهود لتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية القطاعات الواعدة وذلك بالمتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة لضمان انسيابية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، مشددا على أن المرحلتين الراهنة والمقبلة من المشاريع التنموية الكبرى تستدعيان التنسيق الوثيق وتكامل الجهود لدى الأجهزة المعنية لاستيفاء متطلبات إنجاز أهدافها ومخرجاتها بفاعلية وفق إطار زمني يضمن تأثيرها بالشكل المطلوب على التنمية الاقتصادية.



وخلال الاجتماع، تم عرض نتائج اجتماعات أعضاء اللجنة الوزارية العليا والمسؤولين في الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى مع رؤساء وكبار المسؤولين في الشركات الزائرة للبلاد لضمان انسيابية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المتعلقة بالتعاون مع هذه الشركات.



حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد.



رئيس الوزراء حضر لقاءً ودياً في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي



تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، أقامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) لقاء وديا، وذلك في المركز العلمي. وقالت المؤسسة في بيان صحافي، إن اللقاء يأتي في إطار حرص سمو رئيس مجلس الوزراء على الالتقاء بالكوادر الوطنية في المؤسسة وتشجيعها وتعزيز التواصل مع موظفيها ومراكزها التابعة واستعراض جهودها في تطوير الأداء المؤسسي وتكريس ثقافة الابتكار ضمن استراتيجيتها (2025-2029) تحت شعار «إرث راسخ.. مستقبل مبتكر».



وأضافت أن فريق المؤسسة قدم خلال اللقاء عرضا مرئيا حول مبادرة «نماذج تطوير المبادرات» التي تهدف إلى تحويل أفكار الموظفين إلى مشاريع تطويرية قابلة للتنفيذ ضمن استراتيجية المؤسسة.



وأوضحت أن المبادرات المعروضة تضمنت مشاريع تعزز الكفاءة المؤسسية مثل تطوير البنية التحتية البحثية والأنظمة الإلكترونية الموحدة إلى جانب مبادرات نوعية من المراكز التابعة منها المساحة العلمية المشتركة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ومشروع الكواشف الكيميائية في معهد دسمان للسكري. وثمنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي دور سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ودعم سموه وتشجيعه المستمر لجهود المؤسسة وموظفيها في تنفيذ رسالتها وتحقيق أهدافها التنموية والعلمية. وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار سعيها لترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتحويل الأفكار إلى مشاريع ذات أثر ملموس ما يعزز الكفاءة والحوكمة ويدعم مسيرة التنمية العلمية والتكنولوجية في الكويت.



واختتم اللقاء بعشاء جمع سمو رئيس مجلس الوزراء مع كوادر المؤسسة، بحضور أعضاء مجلس إدارتها ومديري المراكز التابعة لها في أجواء ودية أكدت روح التعاون والتكامل بين مختلف قطاعات المؤسسة.



العبدالله هنأ رئيسة وزراء اليابان بانتخابها



بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى ساناي تاكايتشي - رئيسة وزراء اليابان الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في اليابان الصديقة.