شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت عددا من المناطق في البقاع اللبنانية.



وطالت الغارات جرود ومنطقة جنتا على السلسلة الشرقية، وامتدت لتشمل جرد شمسطار على السلسلة الغربية، ما أدى إلى مقتل عنصرين من حزب الله، وفق «العربية/الحدث».



كما استهدفت غارتان جرود الهرمل، فضلا عن منطقة شربين شمال البلاد.



وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن «طائرات أغارت على عدة أهداف لحزب الله في منطقة البقاع، من بينها معسكر استخدم لتدريب عناصر الحزب»، وأضاف أدرعي في منشور على منصة «إكس» أن «حزب الله استخدم المعسكر بغية تدريب وتأهيل عناصره، وبهدف التخطيط والإشراف على تنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي»، مردفا أن «عناصر الحزب خضعوا لتدريبات رمي بالذخيرة الحية واستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة».



كما أوضح أن الجيش الإسرائيلي هاجم أيضا «بنى تحتية عسكرية داخل موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله، إلى جانب بنى تحتية داخل موقع عسكري للحزب في منطقة شربين شمال لبنان».



من جهته، أكد مسؤول عسكري إسرائيلي لـ«العربية/الحدث» أن هدف الهجمات منع إعادة البنية العسكرية لحزب الله، قائلا: «لن نسمح لحزب الله بإعادة تأهيل بنيته التحتية».



كما أضاف المسؤول أن إسرائيل تتعامل فورا مع أي محاولة من حزب الله لبناء قوته، قائلا «سنتعامل مباشرة مع أي تهديد في لبنان». وشدد على «أن القوات الإسرائيلية ترصد أي نشاط لحزب الله على طول الجبهة».