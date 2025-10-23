أعلنت وزارة الداخلية البريطانية الخميس أن أكثر من 43 ألف مهاجر غير شرعي بينهم مواطنون من دول عربية وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة انطلاقا من سواحل شمال فرنسا في الفترة من يونيو 2024 إلى يونيو الماضي.

وأكدت الوزارة في تقرير أن هذا العدد يزيد بنسبة 38% عن إجمالي المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا في قوارب صيد في الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024.

وأوضح التقرير أن 55% من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون في قوارب صيد من فرنسا تنحصر أصولهم في خمس جنسيات هي الأفغانية بنسبة 15% ثم الإريترية بنسبة 14% والإيرانية بنسبة 10% ثم السورية والسودانية بنسبة 9% لكل منهما.