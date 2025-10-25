اعربت الكويت عن بالغ تقديرها واعتزازها بمناسبة يوم الأمم المتحدة الذي يحتفى به سنويا بتاريخ 24 أكتوبر ويتزامن هذا العام مع الذكرى الثمانين لتأسيس هذه المنظمة الدولية العريقة التي شكلت على مدى ثمانية عقود ركيزة أساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف واحترام مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وصون حقوق الإنسان.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة أن دولة الكويت تعرب عن فخرها بشراكتها التاريخية والاستراتيجية مع الأمم المتحدة الممتدة لأكثر من ستة عقود والتي تجسدت في تعاون وثيق مع المنظمة ومختلف أجهزتها ووكالاتها وبرامجها المتخصصة لا سيما في المجالات الإنسانية والتنموية.

وأضافت أن دولة الكويت تواصل أداء دورها كشريك فاعل وموثوق في دعم الجهود النبيلة الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والتنمية وذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية الحكيمة وسياستها الخارجية المعتدلة والمتوازنة والداعمة للسلام.