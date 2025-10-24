أشار وزير الوحدة الكوري الجنوبي تشونغ يونغ دونغ الجمعة إلى احتمال «كبير» بعقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الجنوبي كيم جونغ أون الأسبوع المقبل.

وقال تشونغ دونغ يونغ للصحافيين إن كوريا الشمالية «تولي اهتماما للولايات المتحدة» متحدثا عن «إشارات متعددة، تشير إلى احتمالات كبيرة بأن يكون هناك لقاء».

وتوقع الوزير الكوري الجنوبي أن يجري هذا اللقاء على هامش الزيارة المقررة للرئيس الأميركي إلى كوريا الجنوبية الأربعاء، للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن مسؤولين من إدارة ترامب ناقشوا بشكل غير معلن ترتيب اجتماع بينه وبين كيم، علما أن آخر لقاء بينهما كان أثناء ولاية ترامب الأولى عام 2019.

وسبق أن أعرب ترامب عن رغبته في لقاء كيم مجددا، مشيرا إلى احتمال أن يحصل ذلك خلال هذا العام.

وجرت اللقاءات السابقة بينهما في يونيو 2018 في سنغافورة، وفي فبراير 2019 في ڤيتنام، وفي يونيو من العام نفسه على الحدود بين الكوريتين.

وفي سبتمبر الماضي، قال كيم إنه مستعد للتواصل مجددا مع واشنطن، متحدثا عن «ذكريات جيدة» عن دونالد ترامب، على أن تتخلى الولايات المتحدة عن منع بلاده من امتلاك قنبلة نووية.