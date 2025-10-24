أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان عدم عودة إسرائيل إلى شن المزيد من الاعتداءات ضد قطاع غزة.

وشدد علبي على أن سورية ترفض رفضا تاما أي ذرائع يسوقها الاحتلال الإسرائيلي لتبرير جرائمه، مؤكدا أن الجرائم الإسرائيلية تهدف إلى تقويض أمن واستقرار سورية والمنطقة بكاملها.

وأشار المندوب السوري إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ممارساتها العدوانية ضد الشعب السوري من خلال الانتهاك المستمر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وبين علبي أن بلاده تؤكد الأهمية البالغة لاستمرار عمل قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

وطالب المندوب السوري الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الحازم لوقف الممارسات الإسرائيلية ووضع حد لاعتداءاتها، مشددا على ضرورة إلزام سلطات الاحتلال بسحب قواتها من الأراضي السورية، بما فيها الجولان المحتل والمناطق التي توغلت فيها مؤخرا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.

وعلى مدار الأيام الفائتة، تكررت عمليات التوغل الإسرائيلي في ريفي القنيطرة ودرعا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تضييقها على المزارعين في القنيطرة، إذ تمنع القوات المتمركزة في قاعدة جباتا الخشب الأهالي من الاقتراب من أراضيهم بحجة قربها من قواعدها العسكرية في المنطقة، وتتعمد تخويفهم بإطلاق الرصاص التحذيري والقنابل الدخانية.