أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية عن اندلاع 3 حرائق متتالية في محافظة طرطوس، شملت مناطق خربة الجب وبصرصر وطريق الصفصافي.

وقال قائد عمليات محافظة طرطوس في وزارة الطوارئ، أحمد الخطيب، إن الحرائق طالت مساحات واسعة من أشجار الزيتون والمناطق الحراجية، مرجحا أن يكون بعضها ناتجا عن فعل فاعل أو نتيجة حرق مخلفات الزيتون خلال موسم القطاف.

والخميس، أفادت فرق الدفاع المدني السوري بأن حرائق حراجية وزراعية اندلعت في قريتي المتراس وبصرصر قرب صافيتا في ريف طرطوس، وطالت أراضي مزروعة بأشجار الزيتون والمثمرة.

وتواصل فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني وأفواج الإطفاء والفوج الحراجي، بالتعاون مع الأهالي، العمل على مكافحة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية والحقول المجاورة.

وأشار قائد عمليات طرطوس في وزارة الطوارئ إلى أن الرياح الجافة والشديدة التي تشهدها المنطقة في هذا الوقت من السنة ساهمت في سرعة انتشار النيران وصعوبة السيطرة عليها، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني وشعبة الحراج والفرق التطوعية استنفرت كامل طاقاتها، ونشرت آليات الإطفاء في محاور متعددة للسيطرة على مواقع الاشتعال ومنع تمددها.

وأكد الخطيب أن الجهود الميدانية مستمرة حتى إخماد الحرائق بالكامل، لافتا إلى أنه تم احتواء معظم البؤر الخطرة بفضل التنسيق السريع بين الجهات المعنية.

وذكر الخطيب أن الخبرة التي اكتسبتها فرق الإطفاء خلال الأشهر الماضية أسهمت في رفع كفاءة التعامل مع مثل هذه الحالات، وتحسين سرعة الاستجابة الميدانية.

وأشار إلى استمرار التنسيق بين الدفاع المدني ووزارة الزراعة لتوزيع الآليات وتشكيل نقاط مراقبة وإنذار مبكر تحسبا لأي حرائق جديدة، موضحا أن الجهود تتركز حاليا على منع عودة الاشتعال في المواقع التي تمت السيطرة عليها.

وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحرائق، وأن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في إشعالها عمدا، مشددة على ضرورة رفع مستوى الوعي بخطورة إشعال النيران في موسم الجفاف لما تسببه من خسائر بيئية وزراعية جسيمة.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بأن فرق الإطفاء استجابت لأكثر من 9600 حريق في مختلف المحافظات السورية منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر أيلول الماضي.

وأوضحت الوزارة أن حرائق الغابات والحقول الزراعية شكلت النصيب الأكبر من هذه الحرائق، حيث تم تسجيل أكثر من 748 حريقا في الغابات والأحراج، ونحو 1400 حريق في الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس حجم التحديات البيئية والمناخية التي تواجهها البلاد خلال موسم الصيف.

كما أشارت إلى أن فرق الإطفاء تعاملت أيضا مع نحو ألفي حريق في منازل المدنيين، إضافة إلى مئات الحرائق في المحال التجارية ومكبات النفايات والحدائق والمباني العامة.