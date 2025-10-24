أوضح الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي، أن نجم فريقه المصري محمد صلاح يعيش لحظات صعبة في ظل تراجع نتائج ليفربول، مضيفا أن ذلك «أمر منطقي للاعب اعتاد الفوز وللفريق بشكل عام».

يأتي ذلك بعد قيام النجم المصري بحذف صورته الشخصية بقميص ليفربول من على حسابه في موقع «إكس» عقب مباراة إينتراخت فرانكفورت في دوري الأبطال، والتي شارك فيها بديلاً.

وأشار سلوت في المؤتمر الصحافي لمباراة ليڤربول غداً أمام برينتفورد إلى أن خسارة مباراة واحدة تشكل ضغطا على اللاعبين، وهو ما تزايد وتضاعف بخسارة أربع مباريات، لفريق اعتاد الفوز وتقديم أداء قوي خاصة بعد البداية القوية للموسم بتحقيق 7 انتصارات.

كما أضاف أن المهاجم السويدي المنضم حديثاً للريدز الكسندر ايزاك مازال يعاني من الإصابة، بالإضافة إلى غرافينبيرغ، حيث تبقى مشاركة اللاعبين محل شك أمام برينتفورد، بينما سيظل الثنائي فريمبونغ والحارس اليسون بيكير غائبين لنفس السبب.