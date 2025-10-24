القاهرة - أحمد صبري



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، أمس، القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس النواب بمرحلتيها، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين على المقاعد بالنظام الفردي 2620 مرشحا، في حين بلغ عدد المرشحين على المقاعد بنظام القوائم 284 مرشحا أصليا بالإضافة إلى عدد مماثل كمرشحين احتياطيين بإجمالي 568 مرشحا.



وجاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة النهائية للمرشحين، في ضوء انتهاء المدة القانونية المحددة لتقديم الطعون الانتخابية والفصل فيها أمام قضاء مجلس الدولة، سواء الطعون من جانب راغبي الترشح الذين استبعدوا بمعرفة لجان تلقي وفحص طلبات الترشح، أو من الطاعنين على أسماء بعض المترشحين الواردة أسماؤهم في كشوف القائمة المبدئية.



وبموجب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، يحق لهم بدء الدعاية الانتخابية، على أن يكون الموعد الأخير لتقديم التنازلات عن الترشح غدا «السبت»، وذلك في ضوء المواعيد المقررة في الجدول الزمني والإجرائي المعلن من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات لانتخاب مجلس النواب.