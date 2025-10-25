تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد عمليات بحث وتحر دقيقة من ضبط مزرعة مخصصة لزراعة مادة الماريغوانا داخل أحد المنازل في منطقة صباح السالم، يديرها أحد المقيمين بصورة غير قانونية.

وقالت وزارة الداخلية ان هذه العملية نتيجة جهود ميدانية مكثفة قامت بها فرق البحث والتحري، والتي رصدت نشاطاً مشبوهاً يدل على وجود زراعة لمواد مخدرة داخل الموقع، وبعد متابعة دقيقة لتحركات المتهم والتأكد من طبيعة نشاطه، تم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ومداهمة الموقع وضبطه.

وأسفرت المداهمة عن ضبط التالي:



* عدد (27) شتلة مزروعة من مادة الماريغوانا.



* كمية تُقدّر بـ (1 كيلو) من مادة الماريغوانا الجاهزة.



* عدد (50) غراماً من بذور الماريغوانا.



* عدد (2) ميزان حساس يُستخدم في تجهيز وتوزيع المادة المخدرة.



واضافت : تبيّن أن المتهم يقوم بزراعة المادة المخدرة داخل بيئة مزودة بأجهزة إنارة وتهوية خاصة لتسريع عملية النمو، بهدف الاتجار والتعاطي في آن واحد، حيث تمت إحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتؤكد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استمرارها في ملاحقة مروجي السموم، والتصدي بكل حزم لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع وسلامته، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة حفاظاً على أمن الوطن.