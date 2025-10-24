رفض إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، الانجرار إلى حرب كلامية مع نظيره في ليفربول، آرني سلوت، بعد سخريته من ألكسندر إيساك، في ظل استمرار الجدل حول اللاعب.



وأدلى مدرب ليفربول بتصريحاته بعد خروج اللاعب السويدي الدولي (26 عاما)، من مباراة الفريق الأحمر، الأربعاء الماضي، التي انتهت بفوزه 5-1 على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بدوري أبطال أوروبا بسبب إصابة في الفخذ.



وكان إيساك انتقل إلى ليفربول قادما من ملعب (سانت جيمس بارك) في صفقة انتقال طويلة الأمد بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني ( 166.5 مليون دولار) بعد إضرابه عن اللعب هذا الصيف.



وأضاف سلوت لاحقا أن إيساك، الذي سجل هدفا واحدا في ثماني مباريات مع ناديه الجديد، يعاني لأنه "لا يمكن مقارنة لاعب ربما لم يتدرب أو يلعب في فترة ما قبل الموسم مع ناد أصغر بالانتقال إلى ليفربول".



وعندما سئل عما إذا كان يشعر بأنه مضطر للدفاع عن نيوكاسل بسبب تصريح سلوت بأنه "نادي أصغر" نظرا لظهورهما المستمر مؤخرا، قال هاو، الذي فاز فريقه على ليفربول في نهائي رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الموسم الماضي: لست مضطرا لفعل ذلك، لا أشعر بذلك. لكن من الواضح أنكم تعرفون ما سيكون ردي.



وأضاف في تصريحاته: لا أعتقد أن من الحكمة أن أتدخل في هذه المناقشات، على ما أعتقد. أليكس لم يعد في هذا النادي، لذا فلن أعلق على تلك التصريحات.