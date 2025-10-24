أعلن مكتب المدعي العام في باريس محاكمة سجينين بتهمة تهديد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالقتل والتواطؤ ضده في اليوم الأول من دخوله السجن.



واتهم السجين إلييس ب. بأنه "هدد بالقتل" ساركوزي "بشكل متكرر" قائلا إن الرئيس الأسبق "سيمضي وقتا عصيبا في السجن"، و"سننتقم للقذافي، فنحن نعرف كل شيء، ساركوزي".



وأضاف مكتب المدعي العام أن هذه التهديدات وُجّهت عبر "فيديو مُسجَّل بواسطة هاتف" ونُشرت "على منصة تيك توك للتواصل الاجتماعي".



ويُعاقَب على هذه الجريمة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو.



كما يُتهم إلييس ب. "بحيازة هاتف محمول والاستفادة منه مع علمه بأنه ثمرة جريمة تسليم غرض بشكل غير قانوني إلى محتجز".

ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.



كما اتهم السجين أنج أو. بالتواطؤ "في المساعدة" على تهديد ساركوزي "بالقتل" عبر "السماح باستخدام هاتفه المحمول لتصوير وتوزيع الفيديو الذي يتضمن التهديدات".



ويواجه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو.



كما اتهم أنج أو. بحيازة هاتف محمول بشكل غير قانوني وبرفض تسليم كلمة المرور الخاصة بالهاتف "في إطار تحقيق أولي".



ويعاقب على هذه الجريمة الأخيرة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 270 ألف يورو.



ووضع ثلاثة من نزلاء سجن سانتيه في باريس على ذمة التحقيق بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يبدو أن أحد نزلاء السجن صوّره، يُوجّه فيه تهديدات لساركوزي لدى وصوله إلى السجن.



وحُكم على ساركوزي الذي كان رئيسا لفرنسا بين عامَي 2007 و2012، في أواخر سبتمبرالفائت بالسجن خمس سنوات بعدما دين بالسماح لأقرب معاونَين له حين كان وزيرا للداخلية هما بريس أورتوفو وكلود غيان بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007.



واستأنف ساركوزي الحكم، وهو مسجونٌ منذ الثلاثاء الماضي. وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الفرنسية يُسجن رئيسٌ سابق.