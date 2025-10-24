أعلنت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) إرسال حاملة طائرات هجومية متمركزة حاليا في أوروبا إلى منطقة البحر الكاريبي وسط استمرار واشنطن بتعزيز حشودها العسكرية في المنطقة.



وقال السكرتير الصحافي "للبنتاغون" شون بارنيل في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إن "وزير الحرب بيت هيجسيث أمر بإرسال مجموعة (جيرالد ر. فورد) الهجومية والجناح الجوي المرتبط بها إلى منطقة الكاريبي".



وأضاف بارنيل أن البنتاغون تسعى إلى "تفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية ومكافحة إرهاب المخدرات" في تلك المنطقة.

وكان مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكدوا أن الوجود العسكري في الكاريبي جزء من حملة لمكافحة تهريب المخدرات في الوقت الذي أعلن الرئيس ترامب أنه يدرس أيضا شن ضربات برية على عصابات المخدرات داخل الأراضي الفنزويلية في خطوة يراها مراقبون بأنها جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



وفي السياق ذاته، أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة شنت غارة ليلية جديدة يوم الخميس الفائت على قارب كان يهرب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي مما أسفر عن قتل ستة أشخاص كانوا على متنه.



وقال هيغسيث في منشور على (إكس) "كانت السفينة معروفة من قبل استخباراتنا بأنها متورطة في تهريب المخدرات غير المشروعة حيث كانت محملة بالمخدرات بينما كانت تمر عبر طريق معروف لتهريب المخدرات".



ويرتفع إجمالي عدد القوارب المستهدفة في الضربات الأميركية في الكاريبي إلى 10 قوارب فيما وصل عدد القتلى إلى 43 شخصا منذ أن بدأت الولايات المتحدة حملتها الشهر الماضي.



وأبلغت الإدارة الأميركية الكونغرس مطلع الشهر الجاري بأن واشنطن نخرطة في "صراع مسلح" مع عصابات مخدرات "إرهابية".