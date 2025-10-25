في 13 مايو عام 1902، وصل فريق نادي برشلونة لكرة القدم، الذي كان قد تأسس قبل عامين ونصف فقط، إلى العاصمة مدريد للمرة الأولى، لخوض مباراة ضد فريق مدريدي محلي تأسس قبل شهرين فقط، هو نادي «مدريد» لكرة القدم، الذي أصبح اليوم «ريال مدريد».

ولم يكن أحد يعلم في ذلك اليوم أن هذه المباراة ستكون بداية لما سيصبح لاحقا أعظم منافسة في تاريخ كرة القدم العالمية.

إذ لم تكن تلك المواجهة بالنسبة للفريق القادم من مقاطعة كتالونيا سوى «مباراة عادية وسهلة» كان عليه خوضها ضمن البطولة، في طريقه نحو المواجهة المنتظرة في النهائي المحتم مع نادي أتلتيك بلباو، الذي كان يعد آنذاك أفضل فريق كرة قدم في إسبانيا.

سجل اللاعب الأجنبي الوحيد في صفوف «لوس بلانكوس» ـ الذين ظلوا يرتدون اللون الأبيض منذ ذلك الحين ـ آرثر جونسون، أول هدف في المباراة، ليصبح بذلك أول من يهز الشباك في تاريخ الكلاسيكو.

لكن المباراة انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.