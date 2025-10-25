أسقط فريق الهلال مضيفه الاتحاد في عقر داره (2-0) في لقاء الكلاسيكو الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، وذلك في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

تقدم الهلال بهدف في الشوط الأول جاء بـ"نيران صديقة" سجله المالي محمدو دومبيا لاعب الاتحاد في الدقيقة 41 خطأ في مرماه.



ثم أضاف المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو الهدف الثاني "للزعيط، عند الدقيقة 57 من زمن "الكلاسيكو" الذي جرى على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة.



ورفع نادي الهلال رصيده بعد هذا الفوز إلى 14 نقطة وتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين، متجاوزا بفارق نقطة نادي القادسية قبل مباراته أمام ضيفه الأخدود اليوم السبت.

في المقابل توقف رصيد نادي اتحاد جدة عند 10 نقاط وبقي في المركز السابع على سلم الترتيب حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.