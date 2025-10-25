أكد "تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا وحدته في دعم كييف وتعزيز قدراتها الدفاعية في الحرب خاصة خلال فترة الشتاء الصعبة.

وشدد التحالف، الذي يضم الدول الراغبة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، ويضم26 بلدا، أنه يدعم بقوة جهود الرئيس الاميركي دونالد ترامب من اجل تحقيق انهاء حرب اوكرانيا وتحقيق سلام دائم.



ودعا التحالف في بيان صدر بختام اجتماع عقد في لندن يوم الجمعة، على ضرورة تشديد الضغط الاقتصادي على روسيا من اجل تحقيق سلام عادل ودائم لأوكرانيا.



وتعهد المجتمعون في قمة لندن بردع الدول التي تواصل التجارة مع روسيا في مجالي النفط والغاز.



كما تعهدوا بتأمين قطاع الطاقة وتعزيز الدعم العسكري لكييف خاصة في مجال الدفاع الجوي.



وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس سترسل قريبا مقاتلات "ميراج" جديدة وصواريخ "أستر" المضادة للطائرات إلى أوكرانيا.



وقال ماكرون خلال قمة"تحالف الراغبين" في لندن : "في الأيام القادمة، سنزود أوكرانيا بصواريخ أستر إضافية، وسننفذ برامج تدريبية جديدة، وسنرسل طائرات ميراج إضافية".



وأشار ماكرون إلى أن بلاده "ستعلن عن مبادرات إضافية" مع ممثلين آخرين من التحالف، وأكد على ضرورة مواصلة مساعدة كييف في إطار تعزيز البنية التحتية للطاقة.



من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال افتتاحه اعمال القمة عن تسريع إنتاج الصواريخ لتزويد أوكرانيا بـ5000 صاروخ خفيف الوزن.



وأكد ستارمر على ضرورة الاستفادة من الأصول الروسية لتمويل دفاع أوكرانيا، وقال: "سنزيد الضغط على بوتين أكثر من أي وقت مضى مع الوقوف مع أوكرانيا".



واعتبر أن "أمن أوكرانيا من أمن حلفائها، وأن ما يحصل على الجبهة الأمامية لدونيتسك اليوم يشكل المستقبل الجماعي لسنوات مقبلة بالنسبة لبقية الدول".



وأكد "الوقوف موحدين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دعوته لوقف القتال الآن وبدء التفاوض".



بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتفاق قادة "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا العام المقبل.



وأعلن زيلينسكي " اتفاق القادة على ضرورة دعم الجهود على الجبهة، معتبرا تعزيز القدرات بعيدة المدى تقوية للدبلوماسية".



أما الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (الناتو) مارك روته، فرأى في عقوبات أميركا ضد روسيا زيادة بالضغط على بوتين للتفاوض.



وقال روته أن ترامب مصمم على إنهاء الحرب وجلب السلام، مشدداً على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدفع ثمناً كبيراً في أوكرانيا.



من جهته، اعتبر رئيس وزراء هولندا ديك شوف، أن السلام هو هدف الاجتماعات، مشددا على ضرورة زيادة الدعم لأوكرانيا.



بدورها، قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن إن الحلفاء اتفقوا على إيجاد مصادر تمويل طويلة الأمد لأوكرانيا.