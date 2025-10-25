أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي أن القوة البحرية ستنفذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساء.



وقالت المديرية في بيان صحافي إن الرماية ستنفذ في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 5ر16 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا إلى جزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.



ودعت المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر الى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا على سلامة الجميع.