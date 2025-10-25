أسامة دياب

أعلن السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي على صفحته في منصة «X» انطلاق رحلة جديدة من مدينة لامرد في شيراز إلى الكويت.



وقال توتونجي: وفقا لمبادرات التنسيق الجارية وإلى جانب المسارات الجوية الحالية من طهران ومشهد وأصفهان وشيراز وأهواز إلى الكويت عن طريق الخطوط الجوية الإيرانية والكويتية، سيتم افتتاح خط مباشر من لامرد إلى الكويت أيام الثلاثاء من يوم 28 نوفمبر 2024 عبر خطوط آتا للطيران.



ويعد هذا سادس خط جوي بين البلدين الجارين، وتعتبر مدينة لامرد مركزا سياحيا واقتصاديا مهما، حيث تضم أضخم مصانع الألمنيوم المتطورة، وهي محطة للتجارة الدولية.