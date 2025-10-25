مطلق الغملاس: نجاح يؤكد ريادة «بوبيان» في إدارة الثروات وتقديم تجربة مصرفية تتجاوز التوقعات

في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرته الريادية، حصد بنك بوبيان جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة» ضمن جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 من مجلة MEED العالمية، والتي تمنح سنويا لأبرز المؤسسات المالية المتميزة في تقديم حلول مصرفية مبتكرة واستثنائية على مستوى المنطقة.



وتأتي الجائزة تقديرا لريادة بنك بوبيان في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الاستثمارية التي تلبي احتياجات عملاء ذوي الملاءة المالية العالية، وتشمل إدارة الثروات، التخطيط المالي، الحلول الاستثمارية، والخدمات الاستشارية المتخصصة، من خلال نهج يرتكز على الجمع بين الخبرة المصرفية والابتكار في التجربة الرقمية.



وعلى هامش تسلم الجائزة خلال احتفال خاص أقامته المجلة في دبي مؤخرا، قال المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة، مطلق الغملاس: «يواصل بنك بوبيان ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في الخدمات المصرفية الخاصة الإسلامية، وإدارة الثروات من خلال تقديم تجربة مصرفية فريدة تتجاوز التوقعات وتصمم خصيصا لتلبية احتياجات كل عميل من ذوي الملاءة المالية العالية. لقد أثبتنا قدرتنا على بناء علاقات متينة قائمة على الثقة والخبرة والالتزام بتقديم حلول متجددة تحقق طموحات عملائنا وتواكب تطلعاتهم الاستثمارية».



وأضاف أن هذا التقدير من مؤسسة دولية مرموقة مثل «ميد» يعكس نجاح بوبيان في توسيع نطاق منتجاته الاستثمارية وتعزيز التواصل مع عملائه عبر مبادرات نوعية أسهمت في تقديم منتجات مالية جديدة وحلول استثمارية مبتكرة تناسب تطلعات العملاء من ذوي الملاءة المالية، وتراعي التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وأسواق الاستثمار.



وأشار الغملاس إلى أن استراتيجية بوبيان في هذا المجال تركز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية، من خلال تعزيز وتبني الابتكار الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تقديم خدمات وحلول مصرفية أكثر سهولة ومرونة، ما انعكس على الارتقاء بمستوى التفاعل مع العملاء وتوفير حلول شخصية عالية الجودة تراعي خصوصية كل عميل وتطلعاته المستقبلية.



وأعرب الغملاس عن اعتزازه بفريق إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، مؤكدا أن نجاح بوبيان هو انعكاس مبشر لجهودهم المتواصلة في تقديم تجربة مصرفية راقية، وتجسد قيم البنك في الريادة نحو الجودة والتميز في الخدمة.



واختتم تصريحه قائلا: نسعى في بوبيان إلى أن نكون الخيار الأول والموثوق لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، عبر منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار والتميز، بما يخلق قيمة مضافة حقيقية ويرسخ معايير جديدة للتميز في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.



واستندت لجنة تحكيم مجلة «ميد» في تقييمها لبنك بوبيان إلى مجموعة من المعايير الرئيسية، شملت الابتكار في تطوير الخدمات المصرفية الخاصة، ومستوى الأداء المالي، والكفاءة التشغيلية، إلى جانب القدرة على تلبية احتياجات العملاء المتزايدة من خلال تجارب مصرفية متطورة وخدمات استشارية متخصصة في إدارة الثروات.