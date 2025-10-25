بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس، نفذ قطاع الأمن الجنائي حملة أمنية شاملة في منطقة المهبولة، أمس، بمشاركة فرق أمنية ميدانية متمثلة في إدارات مباحث المحافظات وقوة الإطفاء العام والطوارئ الطبية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لتطبيق القانون وضبط المخالفين والحد من السلوكيات السلبية.

وأسفرت الحملة، وفق بيان لوزارة الداخلية، عن ضبط 203 مخالفين لقانون الإقامة والعمل، و23 شخصا صادر بحقهم أوامر إلقاء قبض، و6 أشخاص بحالة غير طبيعية، و26 شخصا في قضايا منافية للآداب، و4 حالات اشتباه، وضبط حالة تشبه بالجنس الآخر، ليصبح الإجمالي العام 263 شخصا.



وقد وجه الشيخ فهد اليوسف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات المرصودة، وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف الجهود لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.



وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية في مختلف المحافظات، مشددة على أهمية التعاون مع رجال الأمن، والالتزام بالقوانين والتعليمات، حفاظا على أمن الوطن وسلامة أفراده.