مع بقاء 10 أيام على انطلاق كأس العالم تحت 17 سنة «فيفا - قطر 2025»، تتجه الأنظار إلى قطر التي تستضيف البطولة العالمية للناشئين لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا من أنحاء العالم للتنافس على الكأس المرموقة في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.

ومع تزايد الترقب لانطلاق الحدث العالمي، واستعداد منتخب قطر للناشئين للمشاركة الثامنة في كأس العالم تحت 17 سنة، يسعى جيل جديد من اللاعبين إلى رفع راية قطر في محفل كروي عالمي، حيث يتطلع «عنابي الناشئين» ممثل البلد المضيف، إلى تحقيق نتيجة تفوق الإنجاز التاريخي الذي سجله في نسخة العام 1991 التي أقيمت في إيطاليا عندما حقق المركز الرابع، ليصبح بذلك أول منتخب قطري للناشئين يصل إلى مباراة تحديد المركز الثالث.



وفي لقاء مع اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، أكد جاسم التميمي، قائد المنتخب القطري تحت 17 سنة في نسخة العام 1991، على أهمية البطولة العالمية كمنصة لاكتشاف المواهب الكروية الصاعدة وإلقاء الضوء عليها على الساحة العالمية.



وقال التميمي: «المشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة ستشكل تجربة لا تنسى للاعبينا الناشئين، وستصنع لهم ذكريات لا مثيل لها، تماما مثل التجربة التي خضتها إلى جانب زملائي في منتخب قطر للناشئين في عام 1991. شرف كبير لأي لاعب الانضمام لصفوف المنتخب وتمثيل بلاده».



وتابع: «توفر استضافة الدولة للبطولات الكبرى مثل كأس العالم، نقطة انطلاق للمواهب الصاعدة ونجوم المستقبل. قطر تفوقت على العديد من الدول المتقدمة في كرة القدم فيما يتعلق بالبنية التحتية الرياضية الحديثة والقدرات التنظيمية الاستثنائية، ما يتيح للاعبينا الناشئين والشباب بيئة خصبة لتحقيق أفضل الإنجازات وتعزيز مكانة المنتخب القطري في مصاف أبرز المنتخبات العالمية».



ونوه التميمي بالإنجاز الذي حققه «عنابي الناشئين» قبل 34 عاما، وأهمية المشاركة آنذاك في الحدث الرياضي الذي شكل محطة فارقة في مسيرة اللاعبين الناشئين وصنع ذكريات ما زالت حية في مخيلتهم.



وعن بدايات مسيرته الكروية، قال التميمي إنه بدأ اللعب مع أقرانه في الحي مثل بداية أي شاب قطري. وإن اختياره لاحقا للانضمام لصفوف المنتخب القطري للناشئين للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة في عام 1991، كان بمنزلة حلم تحول إلى حقيقة.



وفي نسخة 1991 من كأس العالم للناشئين، أسفرت القرعة عن تواجد المنتخب القطري في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات أستراليا والكونغو والمكسيك. وبعد التعادل السلبي مع منتخب الكونغو، وخسارة أمام منتخب المكسيك بنتيجة هدف دون رد، تمكن التميمي من قيادة المنتخب للخروج من دور المجموعات عندما سجل هدف الفوز على منتخب استراليا في الدقيقة 76 من المباراة. وواصل المنتخب مسيرة النجاح بتفوقه على منتخب الولايات المتحدة الأميركية في الدور ربع النهائي، قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام منتخب غانا، الذي توج لاحقا بلقب البطولة. وعلى الرغم من خسارته بفارق ضئيل أمام الأرجنتين في مباراة تحديد المركز الثالث، فإن «عنابي الناشئين» سجل إنجازا تاريخيا باحتلاله المركز الرابع في البطولة العالمية.



وقال التميمي، الذي لعب لاحقا مع منتخب قطر الأول بين الأعوام 1996 و2004 وشارك في 100 مباراة دولية مع المنتخب القطري: «في ذلك الوقت أصبحنا أول منتخب قطري في فئة الناشئين يصل إلى هذه المرحلة، ما شكل إنجازا كبيرا غمرنا بسعادة تعجز الكلمات عن وصفها، وعمت الاحتفالات أرجاء قطر ابتهاجا بهذا الفوز. ومن هناك كانت نقطة الانطلاق لمسيرتي الكروية».



وكانت قرعة كأس العالم تحت 17 سنة «فيفا - قطر 2025» قد أسفرت عن تواجد المنتخب القطري للناشئين، في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات إيطاليا وجنوب أفريقيا وبوليڤيا، ويستهل مشواره أمام إيطاليا في 3 نوفمبر.



وستقام جميع المباريات البالغ عددها 104 مباريات في مجمع المسابقات في أسباير زون، بواقع 8 مباريات يوميا خلال مختلف مراحل البطولة. ويشهد ستاد خليفة الدولي المباراة النهائية في 27 نوفمبر عند الساعة 7 مساء.