

القاهرة - محمد سامي



واصلت الأندية المصرية مشوارها في البطولات الأفريقية، حيث نجح الزمالك في حجز مقعده بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تفوقه على نظيره ديكيداها الصومالي بمجموع المباراتين 7-0، عقب فوزه ذهابا 6-0 وإيابا بهدف نظيف في لقاء أقيم بستاد السلام.



وأكد المدير الفني للفريق البلجيكي يانيك فيريرا، أن الزمالك استحق الفوز رغم عدم رضاه عن الأداء في مواجهة الإياب، مشيرا إلى أنه سيبدأ التحضير مباشرة لمباراة البنك الأهلي المقررة الخميس المقبل في الدوري دون راحة.



وفي البطولة ذاتها، يخوض المصري البورسعيدي لقاء الإياب لدور 32 أمام الاتحاد الليبي في الـ 9 مساء اليوم على ستاد السويس الجديد بعد انتهاء مواجهة الذهاب في ليبيا بالتعادل السلبي.



أما في دوري أبطال أفريقيا، فيلتقي بيراميدز حامل اللقب مع التأمين الإثيوبي في الـ 6 مساء على ملعب الدفاع الجوي ضمن ذهاب دور الـ 32 قبل خوض لقاء الإياب الخميس المقبل في القاهرة أيضا لعدم استيفاء ملعب الفريق الإثيوبي للمواصفات.



من ناحية أخرى، تتواصل اليوم منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز بإقامة 3 مباريات، فعلى ستاد هيئة قناة السويس، يلتقي كهرباء الإسماعيلية مع سيراميكا كليوباترا في الـ 5 مساء، حيث يسعى سيراميكا (20 نقطة - المركز الثاني) لمواصلة ملاحقة الأهلي المتصدر، فيما يأمل الكهرباء (8 نقاط) في الهروب من مراكز القاع.



وفي الـ 8 مساء، تقام مباراتان في التوقيت نفسه، حيث يستضيف طلائع الجيش (9 نقاط) فريق زد (15 نقطة) على ستاد جهاز الرياضة العسكري، بينما يحتضن ستاد برج العرب مواجهة فاركو (6 نقاط) مع الإسماعيلي (7 نقاط).



وعلى صعيد آخر، أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد إقامة نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات 12 نوفمبر المقبل استمرارا للتعاون الرياضي بين البلدين.



ومن المقرر أن تقام مباراتا نصف النهائي في مصر، حيث يلتقي الأهلي (حامل اللقب) مع سبورتنج، بينما يواجه الزمالك فريق سموحة، على أن يتأهل الفائزان لخوض النهائي المرتقب في الإمارات، ويأتي هذا القرار بعد نجاح تجربة إقامة السوبر المصري لكرة القدم في الإمارات خلال المواسم الأخيرة.