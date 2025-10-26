

بيروت ـ جويل رياشي



في بيروت التي تستعيد أنفاسها بين خراب وأمل، اختار المورد الثقافي أن يحتفل بمرور عشرين عاما على تأسيسه.



المدينة التي طالما كانت بيت المؤسسة ومختبرها الأول، بدت كأنها تحتضن أبناءها العائدين إليها من المشرق والمغرب والخليج، في لقاء أراد أن يستعيد المعنى وسط كل هذا التفتت. على مدى يومين (24 و25 أكتوبر)، امتلأت قاعة «سينما متروبوليس» في مار مخايل بأصوات الفنانين والفاعلين الثقافيين القادمين من أنحاء العالم العربي، للمشاركة في منتدى «نسيج حي: منتدى النظم الثقافية»، الذي تحول إلى مساحة حوار وتأمل في حاضر العمل الثقافي العربي ومستقبله.



اختارت المؤسسة أن تجتمع مجددا في بيروت، كما قالت رئيسة مجلسها الفني الجزائرية حبيبة لعلوي، لأنها «عاشت سنوات شديدة الصعوبة، لكنها لاتزال قادرة على احتضان اللقاءات التي تعيد وصل ما انقطع».



كان الحدث مناسبة للاحتفاء بالعمر الجماعي للمورد، وبالوجوه التي صنعت تاريخه، لكنه حمل أيضا لحظة انتقال رمزية حين أعلنت المديرة التنفيذية إيلينا ناصيف تسليم مهامها إلى ألما سالم، في مشهد مؤثر صفق له الحاضرون طويلا.



استعادت ناصيف السنوات الأخيرة التي مرت على المورد كمرآة لأوجاع المنطقة: «أصابنا الانهيار الاقتصادي في لبنان، وجائحة كورونا، وانفجار المرفأ، والحروب والزلزال والفقد... وقفنا نحدق في الهاوية التي تبتلعنا جميعا.

نحاول استرجاع المعنى: أن نستقل عن السوق وعن خطاب الحكومات. أن نمارس الشجاعة كما في الأسطورة، نجمع أشلاءنا كل يوم ونصوغ سردياتنا».



كلماتها جاءت كاعتراف ومقاومة في آن، لتؤكد أن المورد لم يكن يوما مجرد مؤسسة، بل فضاء لتجريب معنى الحرية داخل واقع مثقل بالقيود.



وبين تصفيق الحاضرين، وقفت ألما سالم لتتسلم المهمة، فتحدثت قائلة: «بين المشرق والمغرب والخليج تولد اليوم بنية ثقافية جديدة لا تعرف المركز والهامش، بل التفاعل.

نحن لا نرث المنطقة نحن نبتكرها ـ في الفن، في الكلمة، في الخيال، وفي الطريقة التي ننظر بها إلى الإنسان والزمان والمكان». المنتدى، الذي حمل عنوان «نسيج حي»، لم يكن مجرد احتفال بذكرى، بل محاولة لإعادة التفكير في المنظومة الثقافية العربية بوصفها كائنا حيا يتنفس رغم الأزمات.

على مدى الجلسات، ناقش المشاركون قضايا تتقاطع فيها الثقافة مع التكنولوجيا وحقوق الإنسان والتعليم والبيئة، كما جرى عرض مبادرات أطلقها المورد خلال السنوات الأخيرة مثل «ثقافة 3.0»، و«لنستعد المشاع»، و«البرنامج التجريبي لتعزيز المنظومة الحيوية الثقافية». وفي ورش العمل، تداخلت الأسئلة حول معنى الفعل الثقافي اليوم، وحدود الحرية في زمن الرقابة الرقمية، والعلاقة المعقدة بين التمويل والاستقلال، فيما طرحت النقاشات سبل استعادة «المشاع» كممارسة حية، واستحضرت وجع المنطقة من الربيع العربي إلى الإبادة في غزة.



ومع اختتام اللقاء، بدا أن المورد الثقافي، بعد عقدين من التجريب والمقاومة، لا يزال وفيا لروحه الأولى: أن يكون مساحة للخيال الحر في عالم مضطرب، وأن يواصل الحلم بأن الثقافة قادرة على إعادة نسج ما تفتت، خيطا خيطا، بين المشرق والمغرب والخليج.