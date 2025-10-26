

القاهرة - هالة عمران



أعلن د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأن يكون يوم افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر له الأول من نوفمبر المقبل، إجازة رسمية في الدولة.



وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ضوء الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، والذي حضره د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف، والمقرر لها الأول من نوفمبر المقبل، وجه الرئيس بأن يكون هذا اليوم إجازة رسمية في الدولة.



وأوضح المتحدث الرسمي أنه وفقا لذلك، فقد قرر د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.



وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن قرار الإجازة يأتي بتوجيهات الرئيس، حتى يتسنى للأجهزة والجهات المعنية بالدولة تنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى التي ستقام لهذا الحدث العظيم بكل سلاسة وسهولة، ولاسيما أنه من المتوقع مشاركة عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول ومسؤولي عدد من الدول، بالإضافة إلى كبار الشخصيات البارزة، وكذلك لإتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة فعاليات الاحتفالية التي يترقبها العالم أجمع.