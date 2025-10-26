اتفقت الحكومة السورية و«الإدارة الذاتية» التي تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية الكردية «قسد» شمال شرق البلاد ومنظمات دولية على إخراج دفعة جديدة من العائلات من مخيم الهول في ريف الحسكة، منهم مصابون بأمراض مزمنة.



وقال أحد المغادرين ضمن الرحلة بحسب موقع تلفزيون «سورية»، إن الدفعة تشمل 15 عائلة، بعدد أفراد يبلغ 55 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال ويعانون من أمراض مزمنة، وينحدرون من محافظات دمشق وحلب وإدلب ومناطق أخرى.



وتغادر هذه الدفعة المخيم كجزء من عملية هي الثالثة منذ مطلع العام الحالي، في إطار التنسيق بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمة «يونيسيف»، إلى جانب منظمات مدعومة من وزارة الخارجية الأميركية، مثل منظمة «DT».



وذكرت مصادر خاصة بحسب تلفزيون سورية أن الحكومة السورية سترسل حافلات لإجلاء العائلات، ترافقها فرق طبية وسيارات إسعاف من وزارة الصحة في محافظة حلب.



ووزعت إدارة المخيم أمس قصاصات الخروج على العائلات الواردة أسماؤها ضمن الدفعة، وأكدت المصادر أن ترتيبات تجري لتسيير دفعات جديدة خلال الفترة المقبلة.



وغادرت أول دفعة من العائلات المخيم في يونيو الفائت، وشملت 42 عائلة تضم 178 شخصا، معظمهم من محافظة حلب.



وجاءت هذه الدفعات بعد زيارة وفد من دمشق إلى مخيم الهول في مايو الماضي، ضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية، ومسؤولين في الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ممثلين عن قوات التحالف الدولي. وتحتجز «قسد» في المخيم الآلاف بينهم سوريون فروا من مناطق سيطرة تنظيم «داعش» السابقة في شرق سورية، إلى جانب الالاف من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم.