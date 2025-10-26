

فرض برشلونة حامل اللقب هيمنته على الكلاسيكو أمام غريمه اللدود ريال مدريد المتصدر الموسم الماضي عندما ظفر بالمواجهات الأربع، ولكن هذا الموسم يأمل نادي العاصمة بقيادة مهاجمه المتألق الفرنسي كيليان مبابي في إسعاد جماهيره وإنهاء حقبة من دون فوز عندما يستضيف عملاق كاتالونيا اليوم، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فاز رجال المدرب الألماني هانزي فليك على ريال مرتين في الدوري ومرة في كل من كأس الملك والكأس السوبر في طريقهم لإحراز ثلاثية محلية، ما سرع في إنهاء حقبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في العاصمة مدريد.

اعتبرت بداية المدرب الشاب شابي ألونسو الذي يخوض الكلاسيكو الأول في مسيرته التدريبية بعدما حل بدلا من أنشيلوتي المغادر لتدريب منتخب البرازيل جيدة حيث نجح في اعتلاء صدارة «لا ليغا» برصيد 24 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن برشلونة حامل اللقب قبل الموقعة المنتظرة على ملعب «سانتياغو برنابيو».



وتحوم الشكوك حول أداء «لوس بلانكوس» في المباريات المهمة، حيث خسر أمام باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا في نصف نهائي مونديال الأندية هذا الصيف 0-4، كما عانى من هزيمة قاسية أمام الجار أتلتيكو 2-5 في ديربي مدريد في سبتمبر في المرحلة السابعة.



وسيشرع الفوز على برشلونة الباب أمام ريال للابتعاد بفارق 5 نقاط عن منافسه والتخفيف من وطأة هذه الشكوك، في حين ما زال المدرب فليك يبحث عن الوصول إلى المستوى ذاته الذي بلغه فريقه في الموسم الماضي.

ويشكل مبابي الفارق الكبير مقارنة بأداء ريال العام الماضي، إذ وصل المهاجم البالغ 26 عاما إلى مستويات عالية في الموسم الجديد بعدما كان أنهى منافسات الموسم الماضي بقوة.

وسجل مبابي 10 أهداف من أصل 20 في الدوري هذا الموسم، ليتصدر ترتيب الهدافين، كما بلغ حصاده الإجمالي في مختلف المسابقات 15 هدفا، بنسبة 54% من أهداف فريقه. ويسعى برشلونة في متابعة صحوته بعد الخسارة أمام إشبيلية 1-4 في المرحلة الثامنة، وتحقيق انتصاره الثالث تواليا في مختلف المسابقات.



ويأمل فليك الذي سيشاهد اللقاء من المدرجات بسبب طرده في المباراة السابقة في استعادة جهود البرازيلي رافينيا، فيما يستمر غياب غافي وداني أولمو وحارس المرمى جوان غارسيا والپولندي روبرت ليفاندوفسكي للإصابة.