

تغلب سندرلاند مساء أمس على مضيفه تشلسي 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد «ستامفورد بريدج» معقل الفريق اللندني، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليرفع سندرلاند رصيده إلى 17 نقطة، فيما بقي تشلسي على رصيده السابق بـ14 نقطة في المركز السابع بترتيب «البريمييرليغ».



جاءت المواجهة مثيرة ومتكافئة، تمكن الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو من تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض مبكرا (4)، وكان غارناتشو قد انضم إلى «البلوز» قادما من مانشستر يونايتد الصيف الماضي، وبعقد ينتهي في 30 يونيو 2030، لكنه لم يسجل خلال 6 مباريات بكل المسابقات مع تشلسي، ليفتتح أهدافه في مرمى سندرلاند أمس، ويضع بصمته الأولى تهديفيا مع النادي اللندني.



وتمكن المهاجم ويلسون إيزيدور من معادلة النتيجة لمصحلة سندرلاند (22)، وبقيت النتيجة متعادلة بين الفريقين والمواجهة سجالا بين الفريقين حتى الوقت المحتسب بدل الضائع، ليخطف البديل المغربي شمس الدين طالبي هدف الفوز في الوقت القاتل لمصلحة الضيوف (3+90).



من جهته، يسعى أرسنال إلى التمسك بالصدارة عندما يستضيف جاره كريستال بالاس.



ويحل مان سيتي بقيادة هدافه العملاق النرويجي إرلينغ هالاند ضيفا على أستون فيلا، حيث خسر في الموسمين الماضيين، متسلحا بـ 9 انتصارات تواليا في مختلف المسابقات.



كما يلعب بورنموث مع نوتنغهام، وولفرهامبتون مع بيرنلي، فيما يحل توتنهام ضيفا على إيفرتون.