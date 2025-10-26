

أهدر ميلان، متصدر الدوري الإيطالي المرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، فرصة توسيع الفارق بعد تعادله 2-2 مع بيزا، في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة.



افتتح الدولي البرتغالي رافايل لياو التسجيل بتسديدة جانبية خادعة في الدقيقة السابعة، محرزا هدفه الثالث في مباراتين، وذلك بعد أن كان قد تعرض مطلع أكتوبر لانتقادات من مدربه ماسيميليانو أليغري بسبب افتقاره للحسم أمام المرمى.



لكن أداء ميلان تراجع بعدها بشكل دراماتيكي، ما سمح للفريق الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء بالعودة في النتيجة عبر ركلة جزاء سجلها الكولومبي المخضرم والبديل خوان كوادرادو (37 عاما) في الدقيقة 59 ثم التقدم عبر الأنغولي مبالا نزولا (86)، إلا أن السويسري البديل زاكاري أتيكامي خطف التعادل للروسونيري في الوقت القاتل (90+3) بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



رغم ذلك، عزز ميلان سجله من دون خسارة إلى سبع مباريات متتالية (خمسة انتصارات وتعادلان)، رافعا رصيده إلى 17 نقطة.



وافتقد فريق المدرب أليغري لكل من الأميركي كريستيان بوليسيك والفرنسي أدريان رابيو الغائبين حتى منتصف نوفمبر.



من جهته، يقبع بيزا في المركز الثامن عشر برصيد أربع نقاط.



كما يسعى روما اليوم إلى الوصل لصدارة الدوري عندما يحل ضيفا على ساسولو، فيما يريد يوفنتوس الاقتراب من فرق الصدارة لكن عليه أولا تجاوز عقبة لاتسيو الليلة.