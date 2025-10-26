بعد الجدل الكبير حول تعاون قريب مع عائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته.

فقد تطرق رمضان إلى موجة الانتقادات التي واجهته بعد إعلان تعاونه مع لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدا أنه لا يلتفت إلى الهجوم الذي يتعرض له، معتبرا أن النجاح غالبا ما يواجه مقاومة.

وكشف الفنان المصري عن تفاصيل مشروعه الغنائي الجديد مع لارا ترامب، خلال لقاء مع «ET بالعربي».

وقال: «أنا متحمس جدا لهذا التعاون، ولدينا أكثر من أغنية مشتركة، صورنا أول عمل موسيقي وستطرح الأغنية قريبا.. المميز أن هذا أول ڤيديو موسيقي في مسيرة لارا ترامب».

كما تابع رمضان أن تعاونه مع لارا ترامب وتقربه من عائلة الرئيس الأميركي، جاء بعد أن لمس حبهم الكبير لمصر وللعرب.