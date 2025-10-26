في اكتشاف أثار دهشة علماء الحفريات حول العالم، عثر باحثون في منطقة ريو نيغرو جنوب الأرجنتين على بيضة ديناصور محفوظة بالكامل عمرها نحو 70 مليون سنة.

وتظهر البيضة شكلا قريبا من بيض النعام، ويعتقد أنها تعود إلى ديناصور صغير من جنس «بونابارتينيكوس»، وهو نوع من الديناصورات اللاحمة التي عاشت في أواخر العصر الطباشيري.

ويعد هذا الاكتشاف من أندر حالات حفظ بيض الديناصورات، إذ رجح الفريق البحثي أن تحتوي البيضة على بقايا جنين متحجر، مؤكدين أنهم سيجرون فحوصات تصويرية متقدمة للتأكد من وجود مواد حيوية داخلها.

بدروه، قال الباحث غونزالو مونيوز إن هذا الاكتشاف يعد «استثنائيا ومذهلا بكل المقاييس» نظرا لندرة العثور على مثل هذه العينات السليمة.

وسينقل الاكتشاف إلى متحف العلوم الطبيعية للأبحاث. كما وجدت في الموقع بقايا ثدييات وأفاع، ما يشير إلى أنه كان منطقة تعشيش قديمة.