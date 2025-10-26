يساعد اعتماد المرء على الأطعمة غير المستدامة بيئيا، مثل اللحوم الحمراء، على حدوث أزمة مناخية تتسبب في سقوط ضحايا، بسبب الفيضانات والعواصف، وغيرها من الكوارث الطبيعية التي تزداد احتمالية حدوثها بسبب تغير المناخ. لذلك يدعونا واضعو دراسة جديدة إلى تغييرات كبيرة في النظام الغذائي العالمي للحد من تأثيرات أزمة المناخ.

وأظهرت الدارسة أن الإنتاج الغذائي مسؤول عن 30% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ما يسهم في تفاقم الكوارث الطبيعية.

وذكرت أن استهلاك اللحوم الحمراء يسهم بشكل خاص في انبعاثات الميثان الضارة، وبينما تستهلك الدول الغنية حصصا أكبر من الأطعمة ذات الانبعاثات العالية يعاني مليارات البشر من نقص التغذية الصحية.

وتهدف الدراسة إلى تطوير إستراتيجيات غذائية صحية تسهم في حماية البيئة، حيث يشمل ذلك تقليل إنتاج اللحوم الحمراء وزيادة إنتاج الفواكه والخضراوات، مع تغييرات جذرية في الإنتاج الغذائي عالميا.