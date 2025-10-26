أظهر تقرير اقتصادي جديد من بلومبيرغ، إنجازا سياحيا جديدا لمدينة دبي في الإمارات، تفوقت فيه على مدينة لاس فيغاس الأميركية، التي تعد واحدة من أبرز الوجهات الفندقية حول العالم.

بيانات جديدة قدمتها شركة الأبحاث العقارية «كوستار غروب» لموقع «بلومبيرغ»، أظهر تفوق مدينة دبي على لاس فيغاس بعدد الغرف الفندقية، لتصبح المدينة الثانية عالميا بعد لندن من حيث السعة الفندقية، إذا استبعدت المدن الصينية التي تعتمد على السياحة الداخلية.

وخلال العقد الأخير، ضاعفت دبي عدد الأسرة الفندقية مع تحولها من محطة عبور إلى وجهة إقامة رئيسية، مدعومة ببنية تحتية سياحية متنامية.

وتشترك دبي ولاس فيغاس في عوامل جذب متشابهة، إذ استقدمتا مطاعم عالمية وعلامات فندقية فاخرة.

وعلى عكس لاس فيغاس التي تراجعت فيها نسب الإشغال منذ فبراير الماضي، ارتفعت معدلات إشغال فنادق دبي إلى 83 بالمائة بين يناير ومايو 2025.