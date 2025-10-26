أعربت الكويت عن بالغ تقديرها واعتزازها بمناسبة يوم الأمم المتحدة الذي يحتفى به سنويا بتاريخ 24 أكتوبر ويتزامن هذا العام مع الذكرى



الـ 80 لتأسيس هذه المنظمة الدولية العريقة التي شكلت على مدى 8 عقود ركيزة أساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف واحترام مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وصون حقوق الإنسان.



وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن الكويت تعرب عن فخرها بشراكتها التاريخية والاستراتيجية مع الأمم المتحدة الممتدة لأكثر من 6 عقود والتي تجسدت في تعاون وثيق مع المنظمة ومختلف أجهزتها ووكالاتها وبرامجها المتخصصة، لاسيما في المجالات الإنسانية والتنموية.



وأضافت ان الكويت تواصل أداء دورها كشريك فاعل وموثوق في دعم الجهود النبيلة الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والتنمية، وذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية الحكيمة وسياستها الخارجية المعتدلة والمتوازنة والداعمة للسلام.