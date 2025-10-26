بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، عبّر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، متمنيا سموه، رعاه الله، له موفور الصحة والعافية، ولجمهورية كازاخستان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس هاكايندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية زامبيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.