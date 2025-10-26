بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية، ولجمهورية كازاخستان وشعبها الصديق كل التقدم والنماء.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس هاكايندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية زامبيا وشعبها الصديق كل التقدم والنماء.