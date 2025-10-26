

بداح العنزي



انتهت البلدية من إعداد تقرير بالموافقة على طلب وزارة الشؤون الإسلامية إلغاء الموقع المخصص للهيئة العامة للعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما الواقع في منطقة صبحان ضمن القطعة 1 وتخصيصه إلى قوة الإطفاء العام.



وقالت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور في كتاب سيبحثه المجلس البلدي غدا.



لقد صدر قرار المجلس البلدي في 27/6/2011 بالموافقة على الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع بمساحة 25000م2 بمنطقة صبحان، وذلك للحصول على مطبعة للمصحف الشريف وملحقاتها شريط الالتزام بما يلي:



٭ موافقة الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للطيران المدني في حالة وجود نشاط محرقة للقرآن الكريم ضمن الموقع. تنفيذ مواقف للسيارات ضمن الموقع.



٭ إلغاء البند رقم 2 من قرار المجلس البلدي المتخذ في 4/10/2010، والخاص بتخصيص موقع مخازن ومحرقة القرآن الكريم مصورة مساحتها 25000 والواقعة في منطقة صبحان ضمن القطعة رقم 3.



كما صدر قرار المجلس البلدي في 15/10/2012 بالموافقة على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء نقل الموقع المقرر لحضور مطبعة المصحف الشريف وملحقاتها في الزاوية الجنوبية لموقع الوزارة بمنطقة صبحان الساحة الخاصة بإدارة المخازن في الجهة الشمالية من نفس الساحة بمساحة 27200م2 شريطة الالتزام بمواقف السيارات اللازمة ضمن حدود الموقع، وأن يتم احتساب مواقف السيارات لخدمة الموقع وفقا للنظم والمواصفات المعمول بها لدى البلدية.



٭ تم تثبيت الموقع المخصص للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بمساحة 27200م2.



٭ تم تسليم الموقع للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما في 15/5/2013.



٭ صدر المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2025 والذي نص في مادته الثانية على أن تؤول إلى وزارة الشؤون الإسلامية كل حقوق والتزامات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، كما ينقل إلى الوزارة الموظفين العاملون بالهيئة بذات درجاتهم مع احتفاظهم بمرتباتهم وميزاتهم المالية.



٭ تمت مخاطبتنا من قبل وزارة الشؤون الإسلامية بطلب تعديل الموقع المخصص للهيئة العامة للعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما إلى وزارة الشؤون الإسلامية، كما تقدمت الوزارة الشؤون الإسلامية في 3/9/2025 بطلب التنازل عن الموقع المخصص للهيئة العامة للعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما الواقعة في منطقة صبحان ضمن القطعة 1 والبالغ مساحتها 27200م2 لصالح قوة الإطفاء العام بعد الاجتماع المنعقد بينهما والذي تم فيه الاتفاق على التنازل عن الموقع المذكور مع العلم بأن الموقع ما زال مخصصا باسم الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية حتى تاريخه، وبذلك فإن الرأي الفني تضمن التالي:



أولا: الموافقة على طلب وزارة الشؤون الإسلامية إلغاء قرار المجلس البلدي المتخذ في 15/10/2012 الخاص بموقع الهيئة العامة للعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما الواقع في منطقة صبحان ضمن القطعة 1.



ثانيا: الموافقة على طلب قوة الإطفاء العام تخصيص الموقع أعلاه الواقع في منطقة صبحان ضمن القطعة 1 والبالغ مساحتها 27200م2 مئتان لصالحها، شريطة:



٭ التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ.



٭ توفير مواقف السيارات داخل الحدود.



٭ إلغاء ما يخالف من قرارات سابقة.