

وافقت البلدية على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على ترحيل وتعديل أبعاد موقع مبنى تدريب موظفي إدارة المخازن والصادر به قرار اللجنة المؤقتة في 2018/3/28 والبالغ مساحته 13000م ليكون بجوار موقع مخازن وزارة الكهرباء والماء المتجددة في المنطقة الوسطى شريطة الآتي:



٭ الالتزام بكل الاشتراطات الواردة في قرار اللجنة المؤقتة وقرار المجلس البلدي.



٭ تخويل الإدارة العامة للتنسيق بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.