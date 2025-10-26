

أنهت البلدية كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة بأعمال النظافة في استاد جابر المبارك الدولي لمباريات المجموعة B من مسابقة التحدي الآسيوي لكرة القدم لموسم 2025-2026.

وقال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في بلدية العاصمة فيصل العتيبي إن الفريق الميداني قام بتكثيف أعمال النظافة اليومية حول محيط الاستاد الرياضي والشوارع والطرق المؤدية إليه ووضع 4 حاويات سعة 1100 لتر، مستخدمة 33 عامل نظافة للكنس اليدوي و5 آليات كنس.



وأضاف العتيبي أنه تم تشكيل فرق ميدانية لضبط الباعة الجائلين خارج أسوار الاستاد الرياضي.