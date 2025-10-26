

نظم بنك الكويت الدولي KIB فعالية صحية توعوية لموظفيه تحت شعار «صحتكم تهمنا» بالتعاون مع المستشفى الدولي، وذلك في إطار حرصه المتواصل على تعزيز صحتهم وسلامتهم.



وتضمنت الفعالية سلسلة من الفحوصات والخدمات الطبية، شملت فحص ضغط الدم ومستوى السكر، وفحص العيون، بالإضافة إلى استشارات غذائية وطبية متخصصة في طب العظام.



ويأتي تنظيم هذه الفعالية امتدادا لاستراتيجية البنك الشاملة للمسؤولية الاجتماعية، والتي تتبنى في جوهرها أفضل الممارسات المؤسسية المستدامة، إلى جانب التزامه بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG.



وبهذه المناسبة، قال حمد الرشيد من إدارة الاتصال المؤسسي في KIB: نحرص في KIB على أن تكون صحة وسلامة موظفينا أولوية قصوى، إذ نعتبرهم الركيزة الأساسية لنجاح البنك واستدامة نموه ومن خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات، نهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع الموظفين على تبني ممارسات صحية تسهم في تحسين جودة حياتهم داخل وخارج بيئة العمل.

ويواصل KIB تنفيذ باقة من المبادرات الصحية والمجتمعية المتنوعة ضمن برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، سواء من خلال الأنشطة الداخلية التي تستهدف موظفيه، ومن أبرزها حملة التبرع بالدم تحت شعار «تبرعكم ينقذ حياة»، أو عبر المبادرات الخارجية التي تعود بالفائدة على المجتمع، بما في ذلك الفعاليات الرياضية، وحملات التوعية بالوقاية النفسية والبدنية، والمساهمات الإنسانية على المستويين المحلي والإقليمي.