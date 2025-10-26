

في إطار حملة «يا زين تراثنا» التي أطلقها البنك التجاري الكويتي لعام 2025، نظم البنك زيارة ميدانية إلى الجامعة الأمريكية في الكويت AUK، ضمن سلسلة زياراته الهادفة إلى تعريف الجيل الجديد بتراث الكويت الأصيل، وتعزيز الوعي الثقافي بين الطلبة بأسلوب تفاعلي يجمع بين التعليم والترفيه.



وتعليقا على هذه الزيارة، قالت أماني الورع، نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي: نسعى في «التجاري» إلى تقديم التراث الكويتي للجيل الجديد بطريقة ممتعة وتفاعلية، تساهم في ترسيخ مفاهيم الهوية والانتماء الوطني. وتأتي زيارتنا للجامعة الأمريكية في إطار سعينا المستمر لنقل القيم والتقاليد الكويتية الأصيلة إلى الشباب، بأسلوب عصري قريب من اهتماماتهم.



وتابعت الورع: تهدف الحملة إلى إحياء التراث الكويتي وتشجيع الأجيال القادمة على المحافظة عليه، لما يحمله تراثنا من قيم أصيلة تعكس حياة الكويتيين في الماضي، وتجسد أفكارهم وطموحاتهم من خلال العادات والتقاليد والمناسبات الشعبية والحرف القديمة حتى يبقى التراث الكويتي حاضرا في الأذهان ولا تغيبه عجلة الزمان.



وتضمنت الفعالية ورشة تفاعلية في جناح خاص بالبنك أقيم داخل حرم الجامعة، تم من خلالها استعراض مجموعة من الحرف اليدوية القديمة والعادات والمناسبات الشعبية التي ميزت حياة الكويتيين في الماضي، بالإضافة إلى مشاركة الطلبة في الألعاب الشعبية وحل المسابقات التراثية والعديد من الأنشطة الممتعة والتفاعلية في جناح البنك، مما أضفى أجواء من البهجة والسرور على الجميع.



وحظيت الفعالية بإقبال لافت من قبل طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، حيث أبدوا اهتماما كبيرا بما تم عرضه من عناصر التراث الكويتي، وأشادوا بهذه المبادرة التي أعادت لهم ذكريات الأجيال من الرعيل الأول من أهل الكويت وقدمت لهم صورة حية من تاريخ الكويت الثقافي والاجتماعي.



هذا، وقام فريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك بتوزيع هدايا تراثية على الطلبة، إضافة إلى تقديم نسخ من كتاب رسومات البنك التجاري إلى إدارة الجامعة، وهو إصدار يعكس الجوانب الجمالية والتراثية للكويت من خلال أعمال فنية تعبر عن الموروث الشعبي الكويتي.