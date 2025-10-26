

أعلنت شركة HONOR، العلامة العالمية الرائدة في منظومة الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، انها حطمت رسميا رقم غينيس العالمي لأعلى سقوط حر لهاتف ذكي، مبرزة من خلال جهازها الأحدث HONOR X9d مدى متانته وقوته في التحمل.



وجاء هذا الإنجاز المذهل بعد أن نجح الهاتف في اجتياز اختبار سقوط من ارتفاع 6.133 أمتار دون أن يتعرض لأي ضرر، ليضع بذلك معيارا عالميا جديدا في متانة الهواتف الذكية، ويعزز إرث العلامة في مجالات الابتكار والتحمل والجودة العالية.



لطالما تميزت سلسلة HONOR X9 بالقوة والاعتمادية فقد حظي هاتف HONOR X9c بإشادة واسعة بفضل شاشته الزجاجية المنحنية والمعززة بالمتانة، بينما يدفع HONOR X9d بهذه السمعة إلى مستوى جديد من الصلابة، من خلال دمج مواد متطورة وتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة ودقة هندسية فائقة لتقديم أداء استثنائي في مواجهة الصدمات. ويؤكد هذا الإنجاز الأخير السبب وراء استحقاق الهاتف للقب «الهاتف الذكي المقاوم والمدعوم بالذكاء الاصطناعي».



تحطيم الأرقام القياسية ليس أمرا جديدا على HONOR، بل هو جزء من ثقافتها القائمة على الابتكار والاستمرارية فقد دخل هاتف HONOR Magic V5 التاريخ برفعه 104 كيلوجرامات أثناء تعليقه، ليعيد تعريف مفهوم المتانة في فئة الهواتف القابلة للطي، كما جذب هاتف HONOR X9c اهتماما عالميا في الفلبين بعدما سجل رقم غينيس العالمي لأكبر عدد من الأشخاص الذين أجروا اختبار سقوط حر للهواتف المحمولة في وقت واحد، حيث تم إسقاط 264 جهازا معا دون أن يتعرض أي منها للكسر.



يعد HONOR X9d أول هاتف ذكي في العالم يحصل على كل من شهادة SGS Triple-Resistant Premium Performance وشهادة SGS 5-Star Comprehensive Reliability ويعتمد الهاتف على هيكل مكون من ست طبقات مقاومة للصدمات وتقنية HONOR Ultra-Bounce لمقاومة السقوط.



كما يتمتع الهاتف بتصنيف IP69K لمقاومة الماء والغبار، حيث يمكنه الصمود تحت الماء لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 متر، ويدعم كذلك التصوير تحت الماء حتى عمق 6 أمتار.



وتتيح تقنيتا AI Heavy Rain TouchوAI Glove Touch استخداما سلسا حتى في الظروف الجوية القاسية، بينما تضمن ميزة One-Tap Dust and Water Ejection أداء مستقرا لمكبرات الصوت.