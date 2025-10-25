واصل مان يونايتد انطلاقته المتميزة في الدوري الإنجليزي بتحقيق فوزه الثالث تواليا، بعد تغلبه على ضيفه برايتون 4-2، اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة، ليرفع «الشياطين الحمر» رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي برايتون على رصيده السابق 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد ماتيوس كونيا (24)، كاسيميرو (34) وبريان مبيومو «ثنائية» (61 و7+90)، فيما سجل داني ويلبيك (74)، وكارالامبوس كوستولاس (2+90).

ووفقا لشبكة «سكواكا»، فإن كاسيميرو سجل وصنع في مباراة واحدة لأول مرة في «البريمييرليغ».

فيما أفادت بوصول كونيا لسادس أهدافه من خارج منطقة الجزاء في الدوري الممتاز، منذ بداية الموسم الماضي، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة.

ويعد هذا الهدف هو الأول لكونيا بقميص مانشستر يونايتد، منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي، قادما من وولفرهامبتون.

ولأول مرة في مباراة واحدة، يسجل ثنائي برازيلي للمان يونايتد في «البريمييرليغ».