توصيات وزارية لإعداد خطة تنفيذية مشتركة تتضمن مبادرات عملية لتحسين أداء السوق

سوق المال واجهة تعكس حيوية اقتصادنا وتطور أدواته ونطمح لسوق أكثر عمقاً وسيولة وانفتاحاً

المرحلة القادمة ستشهد تنسيقاً أكبر بين الجهات التنظيمية والتشغيلية لتحسين تجربة المستثمرين

نعمل على بناء سوق مالي حديث يرتكز على تطبيق الشفافية والعدالة.. ويواكب التحولات العالمية

أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن تطوير سوق المال الكويتي يمثل أولوية وطنية في مسار جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها في هيئة أسواق المال، وبورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة على إطلاق مرحلة جديدة من التحديث والتنظيم تهدف الى زيادة عمق السوق ورفع كفاءته وجاذبيته للمستثمرين.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم الخميس 23 أكتوبر الجاري، في مقر هيئة أسواق المال، بمشاركة كل من: عماد تيفوني رئيس مجلس المفوضين في الهيئة، وبدر الخرافي رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، ومحمد العصيمي الرئيس التنفيذي للبورصة، وفهد المخيزيم رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، حيث جرى بحث سبل تحفيز الإدراجات الجديدة، وتحسين السيولة، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من النمو.



وتشير المؤشرات الحديثة إلى تحسن لافت في أداء سوق المال الكويتي، حيث ارتفعت نسبة تداول المستثمرين الأجانب بنحو 27% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، مما يعكس تنامي ثقة رؤوس الأموال الدولية في السوق المحلي.



كما شهدت القيمة السوقية نموا يقارب 30% خلال العامين الماضيين، وارتفعت مستويات السيولة المتداولة بأكثر من 85% منذ عام 2023، في دلالة واضحة على اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة انفتاح السوق على الاستثمارات الأجنبية. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى الإصلاحات التنظيمية والتقنية التي تقودها هيئة أسواق المال بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطوير السوق وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.



وقال الوزير في تصريح له عقب الاجتماع: «سوق المال هو الواجهة التي تعكس مدى حيوية اقتصادنا وتطور أدواته، ونطمح إلى سوق أكثر عمقا، أكثر سيولة، وأكثر انفتاحا على المستثمرين المحليين والعالميين، بما يساهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت».



وشدد العجيل على أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا أكبر بين الجهات التنظيمية والتشغيلية في سبيل تعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين تجربة المستثمرين، مضيفا: «نعمل على بناء سوق مالي حديث يرتكز على الشفافية والعدالة، ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويضع الكويت في موقع متقدم بين أسواق المنطقة».



وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المقترحات التطويرية الهادفة إلى تعزيز مكانة سوق الكويت للأوراق المالية ورفع كفاءته التنافسية، والاتفاق على إعداد خطة تنفيذية مشتركة تتضمن مبادرات عملية لتحسين أداء السوق وتطوير بنيته التقنية والتشريعية.



يذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية يعد أول سوق منظم في المنطقة الخليجية، وقد شكل عبر العقود الماضية منصة محورية في تمويل المشاريع والشركات الوطنية، وأسهم في تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي نشط في المنطقة. وتواصل الوزارة اليوم مع شركائها العمل لضمان انتقال السوق إلى مرحلة جديدة أكثر نضجا وفاعلية تعكس طموح الدولة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.