فواز العنزي: التقدير يعكس ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة الكوادر القانونية بالبنك

في إنجاز بارز يعكس التزامه بأعلى معايير الاحتراف وكفاءة الأداء القانوني، أعلن بيت التمويل الكويتي عن اختيار المجموعة القانونية بالبنك ضمن قائمة أفضل المؤسسات في الإدارة القانونية للعام 2025، حيث تم اختيار رئيس القانونية، وأمين سر مجلس الإدارة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، المستشار فواز مناور العنزي ضمن قائمة Legal 500 - GC power list Kuwait للعام 2025، وتم منحه شهادة التميز في الأداء للعام 2025 تقديرا لجهوده البارزة ودوره الفاعل في قيادة الإدارة القانونية للمجموعة وإسهاماته البارزة لدعم الإطار القانوني لعملها.



كما تم اختيار المستشار يوسف العبيدان العازمي مدير أول الشؤون القانونية الدولية والشركات التابعة في بيت التمويل الكويتي ممثلا عن الشؤون القانونية الدولية، والتي تعد من أبرز المراجع الدولية في تصنيف أفضل الكفاءات المهنية في مجال القانون.



وقال المستشار فواز مناور العنزي: يعكس هذا الاختيار ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة الكوادر القانونية في بيت التمويل الكويتي وقدرته على دعم تطور المجموعة ومواكبة المتطلبات التنظيمية في مختلف الأسواق التي نعمل بها.



وأشار العنزي إلى أن اختيار بيت التمويل الكويتي ضمن هذه القائمة المتميزة، يعد تأكيدا على التزامه بأعلى معايير الأداء القانوني وتطبيق التعليمات الرقابية بكل دقة واحترافية، مما يتفق مع السمعة المرموقة لبيت التمويل الكويتي في استقطاب أفضل الكفاءات القانونية ومنحها الفرصة لتحقيق أداء متميز.



وأضاف: «أتقدم بخالص الشكر الى مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي وإداراته التنفيذية لحرصهم البالغ على التزام البنك بما تفرضه القوانين واللوائح بكل تعاملاته، ودعمهم المستمر للإدارة القانونية، والذي كان له أبلغ الأثر بإلهامنا لمواصلة التميز والالتزام بأعلى المعايير المهنية في مجال القانون بما يرسخ مكانة بيت التمويل الكويتي كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالميا».



كما أعرب العنزي عن شكره لفريق الإدارة القانونية في بيت التمويل الكويتي، مؤكدا أن اختيار البنك ضمن هذه القائمة، يعد تكريما لجهود وتفاني فريق العمل في الإدارة القانونية وتأكيدا لخبرتهم الواسعة والتزامهم بأعلى معايير الجودة في العمل القانوني، معربا عن أمله في حصد الإدارة القانونية للمزيد من الإنجازات والتكريمات في المستقبل.



وقد جاء اختيار بيت التمويل الكويتي ضمن قائمة أفضل المؤسسات في الإدارة القانونية تقديرا لما حققه من إنجازات في العديد من الموضوعات ذات الأهمية القصوى خلال العام الحالي، ونجاح رؤيته في تحقيق الريادة في العمل المصرفي الإسلامي.



الجدير بالذكر أن LEGAL 500 - GC power list يعد من أهم المنشورات الدولية المعتمدة في الوسط القانوني العالمي، والذي يصدر تصنيفه السنوي بالاستناد إلى مجموعة من الأبحاث والدراسات التي تحلل قدرات الإدارات القانونية في المؤسسات الكبرى من مختلف المجالات.